Gestel krijgt het druk met herstel van bruggen

In 2019 werd en nog een nieuwe slijtlaag op de Piet van der Lee Burg aangebracht in Gestel. Maar in 2023 staat er veel groter onderhoud of zelfs vervanging op de rol voor deze brug. Wethouder Eric van den Dungen merkt in de begroting van 2022 van Sint-Michielsgestel al op dat er op dit moment nog geen geld is opgenomen voor het vervangen en/of groot onderhoud van een aantal bruggen.