Gestel laat zakjapanner ratelen voor Huif, Heidelust en Bolster

Buren van de Huif boos op Sint-Michiels­ges­tel

28 november SINT-MICHIELSGESTEL - Het burgerinitiatief Buren van de Huif, dat zelf een bouwplan bedacht voor de braakliggende plek van het ontmoetingscentrum in Sint-Michielsgestel, is boos op de gemeente. In een gepeperde brief uiten ze hun ongenoegen. Ze voelen zich nu buitenspel gezet.