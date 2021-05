Gestel maakt zich klaar voor buitenmuseum, ’Massatoerisme willen we voorkomen in Halder’

SINT-MICHIELSGESTEL - Bij de Essche Stroom in Halder komen 24 extra parkeerplekken. Hiermee maakt het gemeentebestuur van Sint-Michielsgestel zich langzaam maar zeker klaar voor de komst van Buiten Museum Herlaer in Halder. ,,Maar het is nu vooral om de drukte in Halder op te vangen.”

Het is nu al geregeld een drukte van jewelste in en rond buurtschap Halder in Sint-Michielsgestel. Veel mensen komen hier om van de natuur en het cultureel erfgoed te genieten. Laat staan als over enkele jaren Buiten Museum Herlaer opent op landgoed Out-Herlaer. Daarom wil de gemeente Sint-Michielsgestel binnenkort 24 extra parkeerplaatsen aanleggen bij de Essche Stroom, waar nu zes parkeerplekken zijn.

Lees verder onder deze afbeelding.

Volledig scherm Een impressiebeeld van het toekomstige Buiten Museum Herlaer in Halder. © Brabants Landschap

Volledig scherm Peter Raaijmakers, wethouder in Sint-Michielsgestel. © Jan Zandee/Fotobureau Bolsius ,,Hiermee willen we de drukte in betere banen leiden", zegt wethouder Peter Raaijmakers (PPA, toerisme en recreatie). Ook hij weet dat het nog maar een begin is. Een deel van de bewoners van Halder en Haanwijk klaagt nu al over de drukte in dit gebied. Zij willen het liefst een groot parkeerterrein aan de Haldersebaan, maar dat is grondgebied van de gemeente Vught. Brabants Landschap, eigenaar van het 30 hectare grote landgoed Oud-Herlaar, is hierover in gesprek met Vught. Dit gaat echter op korte termijn niet lukken.

Volgens het Gestelse college van B en W is parkeren bij de Essche Stroom op korte termijn 'de enige reële optie’ op Gestels grondgebied. Het college pleit ook voor goede verwijsborden aan de rand van Halder naar deze toekomstige parkeerplaatsen. ‘Zo worden de verkeersstromen in Halder beperkt en de leefbaarheid vergroot'.

Het buitenmuseum is een meerjarenproject van Brabants Landschap en het Noordbrabants Museum. In het jaar 2029, als de regio stilstaat bij het 400-jarig bestaan van het Beleg van Den Bosch, moet er een volwaardig buitenmuseum met beeldentuin staan. Maar ruim voor die tijd gaat het museum al in kleinere vorm open. ,,In het najaar komen we met concretere plannen”, aldus woordvoerster Annelieke Kelderman van het Brabants Landschap. Wanneer de openingsdatum is gepland, kan zij nog niet zeggen. ,,Maar het zal nog enkele jaren duren, een en ander is ook afhankelijk van de financiën.”

Lees verder onder deze foto.

Volledig scherm De eeuwenoude boerderij Out-Herlaer in Sint-Michielsgestel wordt onderdeel van Buiten Museum Herlaer. © Marc Bolsius

‘Met pontje naar Halder’

Toch is ook de gemeente Sint-Michielsgestel al nadrukkelijk in gesprek met meerdere partijen én bewoners van het gebied over de komst van dit museum in de natuur. Vooral de toestroom van publiek is een belangrijk gespreksonderwerp. Bewoners van Halder en Haanwijk kaartten dit al meteen aan toen bekend werd dat er een groot buitenmuseum komt. ,,Massatoerisme willen we op deze locatie echt voorkomen”, zegt wethouder Raaijmakers. ,,Alles is erop gericht om zo min mogelijk auto’s deze kant op te krijgen. Vanaf het museum ben je op de fiets in enkele minuten in het Bossche Broek. Of in een minuut of vijf op de Bossche Parade.”

Binnenkort wordt meer bekend over het vervoersplan. Raaijmakers: ,,Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat mensen kunnen parkeren bij Kasteel Maurick in Vught. En dan met het pontje naar het buitenmuseum gaan. Of vanaf Den Bosch met een bootje over de Dommel. Of met de fiets.”

‘Allure van Kröller-Müller’

Stichting Ons Brabants Landschap werd in 2017 eigenaar van landgoed Out-Herlaer. Dat gebeurde bij een openbare inschrijving die door de provincie werd uitgeschreven. De provincie koos voor het plan voor een Brabants buitenmuseum omdat het om een ‘compleet en uitdagend plan’ ging.

Volgens het provinciebestuur had het plan de ‘allure van Kröller-Müller’, het bekende buitenmuseum in Arnhem met een enorme beeldentuin. Het buitenmuseum krijgt een expositieruimte en werkplek voor kunstenaars, waar mogelijk archeologische resten zichtbaar worden.

Volledig scherm Het bord van het Buiten Museum Herlaer werd onlangs onthuld. Dat gebeurde rond de starthandeling van Van Gogh Nationaal Park bij Oud-Herlaer. © Domien van der Meijden/BD