Gestel mag, kan en gaat los op de kermis, burgers brengen traditie na corona weer tot leven

Dat Gèssel kermis kan doorgaan dankt het dorp aan dorpsgenoten Camiel de Raden, Bart van de Westelaken en Noot de Kort van de Gestelse Pomp. Zij sprongen in het gat dat de gemeente liet en slaagden er binnen een week in om de kermis te laten herleven.

Quote Ik denk dat deze kermis nodig was, je ziet alleen maar blije mensen Camiel de Raden , kermisexploitant

Vanuit zijn oliebollenkraam zag Camiel de Raden de taferelen met genoegen aan. ,,Prachtig toch?! Je ziet alleen maar blije mensen. Ik denk dat het nodig was, deze kermis. En dat ook nog eens zonder de hinder van een vaste route over het terrein. Iedereen kan zich hier helemaal frank en vrij verplaatsen”, stelt de oliebollenman vast.

‘Terug naar normaal’

Aan bespiegelingen als die van De Raden is de 3-jarige Xavi Timmermans lang niet toe. Xavi zit in de brandweerauto, op de draaimolen. Het jongetje straalt. Feilloos vindt hij rondje na rondje de plek van oma Anita die staat te kijken. Telkens, bij elke ronde, gaan beide handen hoog de lucht in. Oma zwaait al even enthousiast mee. ,,Ik ben echt blij dat de kermis weer kan”, zegt Anita, ,,eindelijk zijn we terug bij normaal. Nu kunnen we weer doen als vroeger. De kermis op, dan een glaasje drinken en daarna nog een frietje.”

Volledig scherm De ‘Techno Dance’ is één van de snellere attracties op de kermis in Sint-Michielsgestel. © jan zandee Het formaat van het kermisterrein heeft wat ingeboet in vergelijking met vroegere jaren. Minder attracties, maar wat er staat trekt volop bezoekers. Bij de rups vormt zich een lange rij, alle karretjes zijn bezet. Enkele meters ervandaan staat de 11-jarige Luuk Baan. Zijn hoofd beweegt mee met de ronddraaiende La Bamba. Dat is een lange bank met enkel jeugdige bankzitters. ,,Nee ik ben er niet in geweest, ik krijg er een beetje naar gevoel van.” Luuk besteedt zijn extraatje aan ontvangen kermisgeld liever aan de botsauto’s. Moeder Jolanda kijkt om zich heen en vat het belang van een traditionele kermis pakkend samen: ,,Dit hebben we wel gemist het afgelopen jaar. Je ziet het om je heen, allemaal blije mensen. Heel fijn zo.”

Genieten

Het is een al genieten, ook op het Torenplein, tijdelijk omgetoverd tot een gastvrij terras. Om dat voor elkaar te krijgen was Wilbert Bekkers op deze kermiszondagochtend al om 8 uur in de ochtend in de weer. ,,Je doet het voor de mensen in het dorp”, aldus Wilbert, ,,Want je proeft het, de mensen zijn eraan toe om bij elkaar te komen. Met ongeveer vijftien mensen van De Gestelse Pomp hebben we dit terras ingericht, met een podium. Zondagmiddag speelt The Crown Selection Top-40 nummers, vooral uit de jaren tachtig.

Dansen

Kermis is voor Ine Sterks dansen. ,,Van Jongs af aan. Bij de kermis hoort dansen”, zegt de Gestelse. De ooms en tantes, van wie zij die passie erfde zijn er niet meer. Maar op de houten plankenvloer in de buitenlucht naast het terras danst Ine. ,,Heerlijk dat het weer kan”, zegt ze puffend als ze de dansvloer verlaat. ,,Was dat nou een liedje van Tom Jones?’’

Vanaf het podium kon The Crown Selection zangeres Wendy Meesters die zo typische kermissfeer niet ontgaan. ,,Gezellig hier”, zegt Wendy als de discjockey de pauze even opvult. Voor de band blijkt deze kermis al net zo’n welkome happening als voor de talrijke bezoekers. ,,Na zo’n lange tijd eindelijk weer te mogen optreden, dat voelt zó goed. Genieten”, vindt de zangeres. Ondertussen blijft de lawaaiige mengelmoes aan geluiden de lucht vullen. Niemand die er zich aan stoort. Het is Gèssel Kermis, dàt telt.