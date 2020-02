Gestel moet zeer ingewikkelde puzzel Theereheide leggen

‘We brachten opa's schedel en botten met de kruiwagen naar nieuwe begraaf­plaats Haaren’

13:17 HAAREN - Straks staan er hekken met zwart doek en wordt met veel piëteit de menselijke resten geruimd vlakbij de Albert Heijn in Haaren. In de jaren zestig ging dat héél anders. De schedel en beenderen van opa gingen met de zerk in de kruiwagen naar de nieuwe begraafplaats aan de Vissersstraat.