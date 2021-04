Gestel neemt heft in handen voor trekpleister Dungens Gat

‘Waar blijven die Polenho­tels in Boxtel?’

15 april BOXTEL - Al sinds 2019 wordt er over gesproken, maar zicht op voldoende fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten in Boxtel is er nog steeds niet. De raadsfractie van de SP dringt daarom in schriftelijke vragen aan op ‘garen op de klos’.