Gestel onderzoekt gezamenlijk energiebedrijf met windturbines, samen met Boxtel en Vught

Als de gemeente Sint-Michielsgestel in 2040 helemaal energieneutraal wil zijn, dan moeten er stappen worden gezet en ‘hapklare brokken’ op tafel komen om duurzame energie op te wekken. Dat vinden onder meer PPA en D66 in Sint-Michielsgestel.

Opwekken op grote schaal

Rick Groetelaers van de PPA dringt er daarom bij het college van burgemeester en wethouders op aan om een onderzoek te doen naar het opzetten van een gezamenlijk energiebedrijf. ,,Samen met de buurgemeenten Boxtel en Vught kijken naar het opwekken van elektriciteit op grote schaal. Dat is wat wij graag onderzocht willen hebben. Vught heeft al eerder aangegeven daar wel wat voor te voelen.”

Inwoners mee laten doen

Volgens Groetelaers moet het dan wel zo gebeuren dat inwoners uit de drie gemeenten maximaal mee kunnen profiteren van het opwekken van grootschalige energie. ,,Als onze inwoners kunnen deelnemen vergroot dat ook het draagvlak onder bewoners. En collectief lokaal eigendom geeft de beste voorwaarden dat baten terugvloeien naar de omgeving.”

Voorbeeld Harderwijk

De PPA wil helder krijgen of het samen met Boxtel en Vught opzetten van een grootschalig energiebedrijf nut heeft en ziet graag op papier alle voor- en nadelen beschreven. ,,We willen ook graag dat Sint-Michielsgestel daarbij kijkt naar voorbeelden elders in Nederland, zoals Harderwijk.”

Hard aan de bak

Roel Bouwman van D66 (oppositiepartij) omarmt maar wat graag het voorstel van coalitiepartij PPA. ,,Als we in 2040 als gemeente klimaatneutraal willen zijn, dan moeten we echt hard aan de bak. En zelf de kar trekken als gemeente en een energiebedrijf oprichten, dat kan op onze steun rekenen. Zon en wind zijn nodig om schone energie op te wekken.”

Ook zonnepanelen zijn nodig om klimaatneutraal te worden.

Al gekeken in Harderwijk

Wethouder Bart van de Hulsbeek is onlangs in Harderwijk gaan kijken waar deze gemeente samen met het waterschap een eigen energiebedrijf wil opzetten. ,,Hun aanpak spreekt ons wel aan. Maar de situatie in Harderwijk is wel wezenlijk anders dan die van Sint-Michielsgestel. Harderwijk handelt alleen en zoekt een partner, zoals het waterschap Vallei & Veluwe, om drie windturbines te bouwen. Wij beginnen dan eerst met partners zoeken, dat maakt het al anders.”

Bedrijventerrein

Bovendien heeft Harderwijk eigen grond waarop die windturbines gebouwd kunnen worden. Dat is op bedrijventerrein Lorentz. Van de Hulsbeek: ,,Wij hebben vooralsnog zelf geen grondpositie. Maar Als we samen met Boxtel en Vught naar een locatie op zoek gaan, dan speelt ook nog de herindeling van Haaren en de verkiezingen in november. Boxtel en Vught krijgen wellicht andere colleges. En dat zou een strategiewijziging op kunnen leveren richting het opzetten van een gezamenlijk windpark.”

Hoe laat je inwoners mee profiteren?

Van de Hulsbeek wil niettemin graag onderzoeken met de buurgemeenten wat er mogelijk is op het gebied van een gezamenlijk energiebedrijf. En hoe de participatie van de inwoners gestalte moet krijgen die mee willen doen met zo’n windturbinepark. Bewoners zouden bijvoorbeeld mee kunnen doen in de vorm van een lening. Die legt dan eenmalig een bedrag in van minimaal 500 euro. Dit bedrag staat voor 5 jaar vast, dat betekent dat bewoners het niet tussentijds terug kunt krijgen. Elk jaar ontvangt de deelnemer 4 procent rente over de inleg. Na 5 jaar krijgt de bewoner zijn inleg weer terug. Het risico bij deze optie is klein.

Aandelen

Het kan ook via aandelen. De bewoner koopt aandelen in het project voor minimaal 500 euro. Afhankelijk van de winstgevendheid van het project dat jaar (onder andere door de hoeveelheid wind), krijgt de deelnemer jaarlijks een deel van de winst uitgekeerd. Naar verwachting is dit gemiddeld zeven procent, maar dit kan jaarlijks hoger of lager uitvallen. Gedurende de looptijd krijgt de deelnemer zijn inleg terugbetaald.