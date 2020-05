Gestel op achterstand met huisvesten van statushouders: ook onvoldoende sociale huurwoningen

Het huisvesten van statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, blijft opstropen in Sint-Michielsgestel. Door de uitbraak van het coronavirus is het nu héél lastig om nieuwe statushouders te plaatsen en is de huisvesting ervan tijdelijk opgeschort naar mei en juni. Zo blijven de asielzoekerscentra extra vol.

Plaatsing statushouder opgeschoven

Een en ander staat te lezen in een raadsinformatiebrief aan de Gestelse gemeenteraad die nu ook tijdelijk niet vergadert. ,,Met name de eerste periode nadat iemand een woning heeft gekregen is intensieve begeleiding van statushouders nodig. Zo is hulp nodig bij de aanschaf van nieuwe huisraad die onder meer geleverd kan worden via kringloopwinkels als Vincentius of Het Goed.”

,,Maar ook moet er een uitkering worden aangevraagd, moeten ze ingeschreven worden bij een huisarts en zo meer. Persoonlijke ondersteuning is nodig omdat ze de taal nog niet spreken en de weg niet kennen. Daarom schuiven wij de plaatsing van statushouders op naar mei en juni”, zegt de gemeente Gestel.

Onvoldoende sociale huurwoningen

Bovendien heeft Sint-Michielsgestel niet voldoende sociale huurwoningen waar statushouders een beroep op moeten doen. Dat bemoeilijkt de plaatsing. ,,Over het jaar 2019 hebben we een achterstand opgelopen. We hebben toen 22 statushouders kunnen plaatsen, maar dat moesten er dertig zijn. En tot juli 2020 moeten we 17 nieuwe statushouders plaatsen. Negen nieuwe en acht vanwege de achterstand uit 2019.”

Liefst gezinnen

Vanwege de schaarste op de sociale woningmarkt probeert Sint-Michielsgestel nu in overleg met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers vooral gezinnen van vijf personen te vinden die in een sociale huurwoning worden geplaatst. Op die manier kan Gestel met relatief weinig sociale huurwoningen voldoen aan de eisen.

Provincie kan druk opvoeren

Als Sint-Michielsgestel het niet lukt om de doelstelling te halen, kan ze door de provincie gedwongen worden tot plaatsing. In dat geval wijst de provincie een plek aan waar én hoeveel statushouders daar worden ondergebracht en draait de gemeente op voor die kosten.

Betaald werk gevonden