Gestel pakt speculatie in koopsector aan met boetes en regels

Kersverse burgemees­ter Looijen moet twee woningen te koop zetten om komst naar Sint-Michiels­ges­tel

6:33 ZALTBOMMEL - Als de beoogde nieuwe burgemeester Han Looijen binnen een jaar in Sint-Michielsgestel gaat wonen, moet hij twee woningen te koop zetten. Hij woont nu nog in de binnenstad van Zaltbommel, maar is tevens bezig met de bouw van een nieuwe woning in het bouwplan De Virieuxpark in Zaltbommel.