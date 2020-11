Gestel puzzelt nog even door met Heidelust en woningbouw

SINT-MICHIELSGESTEL - Het ei is nog niet helemaal gelegd voor het sportterrein Heidelust in Sint-Michielsgestel. Naast de komst van een nieuwe basisschool voor De Bolster, kijkt de gemeente tóch nog naar extra mogelijkheden voor woningbouw op deze plaats.

De puzzelstukjes voor veranderingen in de wijk Theereheide in Sint-Michielsgestel zijn bijna gelegd. Voor de plaats van het ontmoetingscentrum De Huif komen er woningbouwplannen. Basisschool De Bolster is toe aan nieuwbouw en kan een plek krijgen op het SCI-terrein (Heidelust).

Meer geld

Maar de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders nu gevraagd of er meer geld te halen is uit de bouwlocaties. Per slot van rekening komt de begroting van de gemeente geld te kort.

Aan knoppen draaien

,,Daarom houden we de locatie Heidelust nog een keer tegen het licht. We maken voor de gemeenteraad inzichtelijk aan welke knoppen gedraaid kan worden en wat dat oplevert”, geeft wethouder Ed Mathijssen aan. ,,Er ligt ook een flinke woningbouwopgave voor Sint-Michielsgestel. Dus als we nog wat kunnen sleutelen, snijdt het mes aan meerdere kanten”, vult wethouder Lianne van der Aa aan.

Groter gebied

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Sint-Michielsgestel bij Heidelust naar een wat groter gebied kijkt dan alleen de voormalige voetbalvelden en de kantine. Mathijssen: ,,We trekken de cirkel iets groter. Ook het nabij gelegen parkeerveld en het hondenuitlaatveld nemen we daarbij in ogenschouw.”

Appartementen bij de school?

Op die manier kan er onder meer creatiever gekeken worden naar plekken waar Gestel een flinke waterberging wil realiseren als onder meer delen van Theereheide in de buurt van Heidelust worden afgekoppeld van het regenwater. ,,Maar we kijken ook of er mooie stedenbouwkundige ontwerpen kunnen ontstaan, zodat je de bouw van een school combineert met appartementen. Dan kan de raad ook zien wat dat financieel kan opleveren.”

De Huif eerst

De allereerste klus in de wijk Theereheide wordt voor de gemeente in ieder geval de lege plek van De Huif ontwikkelen naar woningbouw. Sint-Micchielsgestel nodigt daarvoor binnenkort ontwikkelaars uit om met voorstellen te komen. ,,We blijven ondertussen ook in gesprek met de buurt rond de voormalige Huif. Want die hebben als ‘Buren van de Huif’ al waardevolle ideeën op papier gezet voor woningbouw op deze plaats.”