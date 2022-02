Gestel stevent af op 100.000 vierkante meter lege stallen: ‘Wat doen we ermee?’

Het is voor veel agrariërs in Sint-Michielsgestel een enorme stap: stoppen met het bedrijf. Toch hebben onderzoeken al aangetoond dat er tot 2030 een flink aantal boerenbedrijven stopt. Femke Klomp (CDA): ,,De prognose is dat ongeveer de helft van de agrariërs wil stoppen de komende acht jaar. Soms ontbreekt een bedrijfsopvolger. Want wie wil er nog 24/7 en dan zeven dagen per week in de weer zijn. En de steeds strenger wordende regelgeving baart zorgen. Dat stapelt maar op. Het is niet meer aanlokkelijk om agrariër te worden.”