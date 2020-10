Gestel streeft naar proef met tijdelijke woningbouw voor huurder met kleine portemonnee

Verveling in coronatijd? Bouw een eigen treintje, voor op het Duits Lijntje

6 oktober BOXTEL - Even aanduwen, de motor slaat aan, snel erop springen en ze zoeven weg. 35 kilometer per uur, richting Boxtel. De Boxtelse broers Bram (21) en Daan (18) Engelman moesten iets in coronatijd. En dus gaan ze met een zelfgebouwd treintje over het Duits Lijntje.