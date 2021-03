Gestel toch weer in gesprek over windturbines

,,Windturbines zijn nu eenmaal een heikel punt. Waar je die ook wilt zetten. Dat snapt iedereen. Maar we gaan nu in een aantal informatieavonden de bevolking op de hoogte brengen hoe de vork in de steel zit met de Regionale Energie Strategie (RES), een club van een aantal gemeenten in Noordoost-Brabant die duurzame energieplannen samenstelt met zon en wind. Het is niet zo dat die RES alles bepaalt. Dat doen we zelf. Eerst de bevolking, daarna is de gemeenteraad aan bod om de ideeën te beoordelen. Daarom een compleet nieuwe inspraakronde om het goed te doen", aldus wethouder Eric van den Dungen.

Gemeenteraad heeft laatste woord

Van den Dungen heeft de vorige inspraakronde niet meegemaakt. Toen was wethouder Bart van de Hulsbeek nog aan het roer van het dossier duurzame energie. ,,Nee, in Sint-Michielsgestel bestaat de luxe niet dat we tien of vijftien locaties hebben voor de komst van windturbines. Er zijn hooguit drie plekken waar het technisch gezien zou kunnen: Wilhelminapark (naast A2 vlak bij Boxtel), Máximakanaal (tussen Rosmalen en Den Dungen) en Kloosterstraat (Dungense Polder). Daarmee is nog niet gezegd of het daar wenselijk is. Daarover gaan we in gesprek met bewoners. We halen meningen op, laten zien waar we nu staan, onderweg naar het maken van een duurzame energiestrategie. En uiteindelijk moet de gemeenteraad later dit jaar beslissen welke kant het op moet.”

Frustrerend

Plannen maken is mooi, maar kunnen ze straks ook worden uitgevoerd? Bekend is immers dat het netwerk van netbeheerder Enexis op sommige plaatsen al soms bomvol teruggeleverde groene energie zit. ,,Het zou heel frustrerend zijn als we allerlei plannen bedenken die we later niet kunnen uitvoeren. Dus ook Enexis doet en denkt mee in het verhaal. Op een paar plekken in de regio raakt het net behoorlijk vol de komende paar jaar. Maar in Gestel is dat tot nu toe nog niet zo.”

Volledig scherm In speciale pakken halen werknemers de asbest van het dak bij het bedrijf Langerwerf in Boxtel. © Domien van der Meijden

Hoe zit het ondertussen met de zonne-energie? ,,Dat traject, als onderdeel van de Regionale Energie Strategie, loopt al. We maken nu plannen voor de eerste 10.000 vierkante meter (tien hectare). Die plannen zijn uiteraard niet allemaal voor het buitengebied, maar een combinatie van daken op bedrijventerrein, gemeentelijke gebouwen, agrarische bedrijven en op velden. Bij agrarische bedrijven willen we samen met de provincie ‘werk met werk’ maken. En dus kijken of asbestsanering van stallen hand-in-hand kan gaan met zonnepanelen leggen. Makkelijk is dat laatste niet. Want steeds meer agrariërs denken eerder na over stoppen dan om flink te investeren.”