Gestel volgt Den Dungen op: geen prinsverkiezingsfeestje dit weekeinde

BOXTEL/SCHIJNDEL/SINT-MICHIESGESTEL - De carnavalsopening van Bokkendonk in de Meander in Sint-Michielsgestel gaat zaterdag en zondag niet door.

De geplande festiviteiten rond het 66-jarig bestaan van het carnaval in Sint-Michielsgestel zijn hiermee ook van de baan. Wat stilletjes al werd gevreesd blijkt uit te komen.

Quote Een enorme tegenval­ler, werkelijk alles stond klaar Ton Kapteijns, Fidderoasie Bokkendonk

,,Het is een enorme tegenvaller, het besluit dat we deze week op een emotionele bijeenkomst moesten nemen”, zegt Ton Kapteijns, secretaris van Fidderoasie Bokkendonk. Werkelijk alles stond klaar voor een spetterend feest.

Spelbreker

Covid-19, inclusief de daardoor gewijzigde omstandigheden zijn de grote spelbreker. Met de beslissing ontloopt de Fidderoasie Bokkendonk ook financiële risico’s die zij loopt bij annulering van het evenement ná de persconferentie, vrijdagavond.

Iets in het verschiet?

Over een nieuwe poging om het seizoen voor de Bokkendonkse carnavallers te starten houdt Kapteijns zich op de vlakte. ,,Eerst de persconferentie afwachten en kijken wat in de komende weken gebeurt. Er ligt zeker nog iets in het verschiet. Maar dat kan goed pas in januari zijn.”

Indegat

Vooralsnog gaan de festiviteiten in partycentrum De Comsche Hoeve in Boxtel voor Indegat wel door zaterdagavond. ,,We houden het kleinschalig en volgens alle Covid-regels. Dus ook maar 75 procent bezetting van de zaal. Maar als we vrijdagavond horen dat zaterdag alles naar 1,5 meter moet en iedereen moet kunnen zitten, dan is het over en uit”, zegt Frank van Heesch namens het Boxtelse carnaval.

Schorsbos

Ook in Schijndel (Schorsbos) gaat het zaterdag nog door bij café-zaal De HeerenMeester. ,,Ook wij hebben alle regels gevolgd. Coronacheck (QR-code) of negatieve test en speciale bandjes zijn nodig voor binnenkomst. Tenzij de persconferentie van vrijdagavond nog roet in het eten gooit, zijn we van de partij in Schorsbos”, zegt Harrie van Herpen namens de organisatie.