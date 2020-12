‘Gestel wentelt parkeerprobleem Raadskamer af op de buurt’

En wéér vertrekt een manager uit 't Spectrum in Schijndel

2 december SCHIJNDEL - Het bestuur van 't Spectrum in Schijndel dacht met de komst van manager Maartje van der Schoot dat het eindelijk rustig zou worden in het cultureel centrum. Die rust bleek van korte duur, want ook deze manager gaat 't Spectrum verlaten. Om persoonlijke redenen, wil ze slechts kwijt.