Gestel wil Beekvlietboerderij met strikte regels verkopen aan Heerlijkheid Herlaar

SINT-MICHIELSGESTEL - Het is maar zeer de vraag of de Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar uit de voeten kan met alle regels die Sint-Michielsgestel heeft opgesteld om de Beekvlietboerderij te verkopen. Volgens voorzitter Koos Loose is het nog te vroeg voor een reactie. ,,Eerst bestuderen we alle voorwaarden.”

De Heerlijkheid Herlaar heeft in de Beekvlietboerderij nog altijd de expositie ‘Gegijzeld, maar niet verslagen’ onder gebracht. Die expositie gaat over de heren die tijdens de bezettingsjaren door de Duitsers in gijzeling werden genomen in Beekvliet. Jammer genoeg heeft die expositie amper échte bezoekers kunnen trekken omdat de corona-pandemie roet in het eten gooide.

Aankopen

Ondertussen kwam het idee wel boven drijven om de Beekvlietboerderij, waar BINT welzijn in zat, aan te kopen en daar onder meer een home voor de heemkundevereniging in onder te brengen. Ook samenwerkingsverbanden met het Gymnasium Beekvliet werden daarbij geopperd. Maar dat kwam door corona allemaal wat tot stilstand.

Volledig scherm In de Beekvlietboerderij is een kleine ruimte omgebouwd tot chambrette. Zoals het er meer dan 75 jaar geleden uitzag in het gijzelaarskamp seminarie Beekvliet. © Domien Van Der Meijden

Nu de gemeente Sint-Michielsgestel toch de Beekvlietboerderij onder een aantal strikte voorwaarden van de hand wil doen, worden deze plannen wel weer wat actueler. Wethouder Lianne van der Aa legt uit dat er voor Sint-Michielsgestel wel voorwaarden zijn verbonden aan een mogelijke verkoop aan de Heerlijkheid Herlaar, die voor deze mogelijke aankoop Stichting Beekvlietboerderij heeft opgericht.

Voorwaarden

Van der Aa: ,,Het is een mooi initiatief dat de heemkunde hier wil ontplooien. Vooral omdat het ook een link heeft met Beekvliet en de gijzelaars die daar zaten in de oorlog. Ook de combinatie zoeken met de school, Gymnasium Beekvliet, is natuurlijk mooi. Maar we vinden als gemeente wel dat er voorwaarden aan verbonden moeten worden, als de nieuwe stichting besluit het pand van ons te willen kopen.”

Geen eigen home

Een van de voorwaarden is dat de Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar het pand niet gaat gebruiken als eigen home. ,,We willen niet dat het zo een verkapt gemeenschapshuis gaat worden. Per slot van rekening hebben we de Meander in het gemeentehuis laten bouwen. Die voorziening is er niet voor niets gekomen. En wij willen dat De Meander goed bezet is met allerlei activiteiten.”

Restauratie

Een andere voorwaarde is dat de minimale taxatie van het pand ook door de heemkundevereniging wordt betaald. ,,We willen geen sloop van de Beekvlietboerderij. We willen ook niet dat er op termijn sociale woningen in komen. Die zijn er in deze omgeving al genoeg. Ombouwen naar woningen op termijn is wel wenselijk. Dus als de heemkunde het op termijn verkoopt, dan moeten daar wel woningen in komen. Met een restauratie of verbouwing.”

De Heerlijkheid Herlaar wordt gevraagd om vóór 1 mei te reageren op de gestelde voorwaarden. Voorzitter Koos Loose geeft aan dat hij met de heemkunde de voorwaarden nader bestudeert en er later een reactie op wil geven.