Gestel wil duizenden bloemen laten bloeien in 2021

SINT-MICHIELSGESTEL - Mike Venrooij en Helma Smolders, de twee wijkmakelaars van de gemeente Sint-Michielsgestel, zijn een actie begonnen om meer bloemenweides aan te leggen in de gemeente. Dat moet in het voorjaar van 2021 zijn beslag krijgen.

,,We horen vaak van inwoners dat ze bloemrijke bermen en bloemenvelden zo mooi vinden. Maar het ziet er niet alleen mooi uit, het is ook nog eens heel goed voor de biodiversiteit. Omdat de bloemen veel insecten aantrekt en dus ook weer vogels en andere dieren. Daarom willen we daar een actie van maken", zeggen de twee wijkmakelaars.

Veldje in de zon

Bewoners kunnen zich met buurtgenoten, minimaal vijf huishoudens, aanmelden voor de actie. Onder bepaalde voorwaarden worden dan in het voorjaar veldjes ingezaaid met bloemrijk kruidenmengsel. ,,Het veldje moet in de zon liggen, minimaal honderd vierkante meter zijn en maximaal 500. En er moet geen ander gebruik op de veldjes zitten, zoals hondenuitlaat of veegveld. We zaaien rond maart of april de veldjes in.”

Maximaal 10.000 vierkante meter

Sint-Michielsgestel wil maximaal 10.000 vierkante meter inzaaien. Er zijn drie soorten mengsel te verkrijgen. Als tegenprestatie vraagt de gemeente de bewoners wel om mee te doen met een telling. ,,We willen weten welke bloemen uitkomen van de mengsels en of er veel vlinders, bijen en vogels op af komen.”

Het bloemrijk kruidenmengsel wordt in het najaar van 2021 weer gemaaid. Als het project succesvol is, wordt het in 2022 mogelijk herhaald.