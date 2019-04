Gestel wil projectmatig verkeersproblemen aanpakken

Een hele andere manier van werken als het gaat om verkeersprojecten in de gemeente Sint-Michielsgestel. Er komt geen compleet nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) dat het oude uit 2013 vervangt. Voortaan wil Sint-Michielsgestel veel meer op steeds een nieuwe locatie gerichte projecten beet pakken en uitvoeren in samenspraak met burgers. En als die gekozen verkeersoplossing werkt, dan wordt daar later verkeersbeleid voor meer plekken voor opgesteld.

Quote Het liefst projecten waar we werk met werk kunnen maken Bart van de Hulsbeek, Verkeerswethouder

Dat vertelt verkeerswethouder Bart van de Hulsbeek. ,,Veel meer van onderaf een verkeerslocatie met bewoners bespreken en proberen zo goed mogelijk uit te voeren. Dit in plaats van in een GVVP vastgelegd plan. Op deze manier kun je veel werk voorkomen voor ambtenaren. Want een deel van het oude GVVP is nog steeds goed bruikbaar. En door nu omgekeerd te werken, kun je sneller een project aanpakken en uitvoeren. En liefst projecten die werk met werk maken. Bijvoorbeeld als toch het riool al aangepakt moet worden.”

Om die nieuwe manier van werken vorm te geven, is het zaak dat Gestel eerst een spaarpot beschikbaar krijgt. ,,In de kader nota vragen we een miljoen euro. Dat komt dan al in de begroting van 2020 te zitten. Daarmee kun je projecten uitvoeren. Voor dure projecten blijven we de gemeenteraad om hun mening vragen.”

Grotere orde

Boxtel, dat in Mijn Gemeente Dichtbij (MGD) samenwerkt met Sint-Michielsgestel, gaat die werkwijze niet gebruiken. Hier zijn de verkeersproblemen van een veel grotere orde met het spoor en de A2 en zijn plannen grotendeels al ondergebracht in een mobiliteitsvisie Move’31.

Gestel zit nog wel met een specifiek probleem als ze op deze manier verkeersproblematieken te lijf gaat. Hoe bepaal je welk project het meest urgent is en als eerste een aanpak verdient? Van de Hulsbeek: ,,Daarvoor moeten we nog wel regels opstellen. Goede criteria zeg maar, die handvatten bieden om prioriteit te geven aan de volgorde. Want dat moet je niet laten afhangen van pure willekeur en al zeker niet van emoties af laten hangen, maar goed onderzoeken.”

Volledig scherm Bij SCG'18 (voetbal) wordt ook geklaagd over de weinig overzichtelijke kruising waar veel jonge voetballertjes over moeten steken. © Domien van der Meijden