Gestel wil schulden inwoners op de hielen zitten

SINT-MICHIELSGESTEL - Er komt een strakkere regie in Sint-Michielsgestel om armoede te voorkomen en vroegtijdig in te grijpen bij inwoners die in de schulden raken. Daarvoor worden, hoe moeilijk en moeizaam dat ook gaat met de privacyregels, nieuwe instrumenten aangewend met gegevens van het Bureau Krediet Registratie.

Om het armoedebeleid in de gemeente Sint-Michielsgestel een zet in de goede richting te geven, zijn extra manieren op poten gezet om vroegtijdig inwoners te helpen die in de financiële problemen komen. Deze week begint daarvoor een proef. Signalen van schuldeisers krijgt de gemeente zo sneller te horen en zo kan heel veel leed voorkomen worden, denkt de gemeente.

Op eigen benen

Dat gaat ook zeker op voor nieuwkomers, statushouders die in de gemeente komen wonen. Het eerste jaar worden die begeleid door Vluchtelingenwerk. Vanwege de ingewikkelde regelgeving rondom toelagen en kwijtscheldingen, helpen mensen van Vluchtelingenwerk bij het invullen van formulieren. Maar tot nu toe werd na een jaar die hulp losgelaten en moesten statushouders het op eigen benen kunnen.

Quote Schuldhulp­maatjes blijft mensen helpen met ingewikkel­de papieren Peter Raaijmakers, Wethouder Sint-Michielsgestel

Wethouder Peter Raaijmakers: ,,Nu is het zo dat als Vluchtenlingenwerk stopt met de begeleiding, dat Schuldhulpmaatjes dat overneemt en deze mensen blijft helpen met moeilijke of ingewikkelde formulieren waar ze niets van snappen. Zo verkleinen we de kans dat ze na een jaar begeleiding later alsnog in de financiële problemen komen.”

Toch in financiële nood

Niet zelden kwamen statushouders in het verleden na een jaar toch weer terecht bij de voedselbank of raakten ze in financiële problemen. Zowel in Boxtel als in Gestel zijn daar voorbeelden van. Schuldhulpmaatjes kan dit probleem voorkomen door post en moeilijke brieven te begeleiden van statushouders. ook het Taalhuis helpt een handje. Bij hen leren statushouders beter de basisvaardigheden van rekenen, taal en digitale kennis, zoals het gebruik van de persoonlijke DigiD, en andere zaken zoals ziektekostenverzekering en toeslagen.

Wethouder Ed Mathijssen vult verder aan: ,,Via MijnWerkDichtbij van de WSD worden deze mensen ook intensief begeleid naar opleiding en werk. Dat loopt uitstekend bij de WSD.”