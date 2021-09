Gestel wil vooral zuinig zijn én sparen voor nieuwe Run en Bolster

SINT-MICHIELSGESTEL - Geen grote financiële zaken meer aanpakken. En vooral zuinig zijn en wat vet op de botten creëren voor later. Zodat Sint-Michielsgestel later nog een nieuwe sporthal De Run kan bouwen in Berlicum, en een nieuwe basisschool De Bolster in Gestel. Wel is er structureel extra geld voor de bibliotheken. Dat staat te lezen in de begroting 2022, het nieuwe huishoudboekje van de gemeente.

Een ‘beleidsarme begroting’ noemen ze het in de politiek. Gestel pakt niet veel nieuwe dingen meer op, zo blijkt bij het lezen van de begroting 2022. ,,We willen uiteraard ook een volgend college, dat na de verkiezingen van maart 2022 aantreedt, niet voor de voeten gaan lopen", zegt wethouder Ed Mathijssen.

Een beetje nieuw beleid én vooral nog wensen voor de toekomst zijn er genoeg. Wethouder Lianne van der Aa: ,,Voor de bibliotheken is nu structureel 50.000 euro extra uitgetrokken. Die kwamen al tekort de afgelopen jaren. Dat is nu in de boeken gezet. Dat hadden we overigens al samen met de gemeenteraad zo afgesproken.”

Niveau overeind houden

Volgens Mathijssen zijn de belangrijkste zorgen de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in alle dorpen overeind houden. ,,En daar slagen we met de huidige begroting in. Er zijn wel allerlei financiële zaken die ons in de toekomst parten kunnen spelen. Denk aan het geld dat we van het Rijk krijgen in ons gemeentefonds om allerlei zaken van te kunnen betalen.”

1,8 miljoen

Volgens de laatste voorstellen vanuit Den Haag zou Sint-Michielsgestel een nadeelgemeente zijn bij de herverdeling van dat gemeentefonds over alle gemeenten. ,,Dat betekent dat we straks 1,8 miljoen euro minder krijgen, uitgesmeerd over een paar jaar loopt dat bedrag op van 4,5 ton in 2023 en zo hoger in de jaren er na. Wij willen natuurlijk graag dat het Rijk de hele 'koek’ groter maakt, zodat we die korting niet op ons bord krijgen. Daar wordt nog volop over gesproken en een nieuw kabinet in Den Haag moet daarover besluiten nemen.”

Gestels deel

Er is ook al jaren structureel te weinig geld door het Rijk gegeven voor de uitvoering van de participatiewet (sociaal domein). ,,Gelukkig heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een arbitragezaak gewonnen en komt er nu 1,8 miljard meer. Daar krijgt Gestel ook haar deel van.”

Er komt gelukkig ook meer geld voor ‘blauw op straat’ in de vorm van onder meer bijzondere opsporingsambtenaren (boa's). Burgemeester Han Looijen: ,,We hebben een groot buitengebied. Controleren op ondermijning en andere zaken kunnen we met de huidige bezetting nauwelijks handen en voeten geven. Terwijl we juist veel ogen en oren nodig hebben. Het Rijk komt over de brug met extra miljoenen. Dat betekent voor Gestel dat we 1,7 formatieplaatsen kunnen toevoegen. Dat is een verdubbeling. De grote vraag is echter hoe ik aan nieuwe boa's kom in deze overspannen arbeidsmarkt. Ik ben heel blij als ik er twee kan vinden.”

Volledig scherm Er komt in Sint-Michielsgestel meer geld voor ‘blauw op straat’. © Carlo ter Ellen DPG Media

Wensen komende jaren

In de begroting staan ook nog een paar wensen om uit te voeren in de komende jaren. Zoals een nieuwe accommodatie voor BMC, samen met de korfballers en de hockeyclub in Berlicum en een nieuwe accommodatie voor Voetbalclub Irene in Gemonde. Irene zou in 2022 aan de beurt kunnen komen, BMC, de korfballers en de hockeyclub een jaar later.