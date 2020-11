Gestel worstelt met nieuwe inrichting Nieuwstraat en Schijndelseweg

SINT-MICHIELSGESTEL - De Nieuwstraat helemaal afsluiten? Een rotonde bij de Schijndelseweg/Nieuwstraat? Een punaise (verhoging) op het kruispunt?. Het gaat allemaal niet gebeuren in Sint-Michielsgestel. Wel wordt het gebied als entree naar het nieuwe Petrus Dondersplein opnieuw ingericht én veiliger gemaakt.

Juiste moment

Het is precies het juiste moment om goed na te denken over het verkeer en de inrichting van de Schijndelseweg (Adrianustracé) en de Nieuwstraat in Sint-Michielsgestel. Zeker nu ook het Petrus Dondersplein op de schop moet vanwege alle bouwplannen in het centrum van het dorp.

Bankjes, groen

De keuzes hoe straks het fietsverkeer naar het hartje van het centrum kan, dat is het Torenplein tussen het Dommelsch Huys en Thuys en de Oude Toren, waren niet zo moeilijk. Hier komt ook een wandel- en verblijfsgebied met meer groen, bankjes en terrassen.

Geworsteld met autoverkeer rond Petrus Dondersplein

,,Maar met het autoverkeer om het hart heen, daar hebben we toch wel erg mee geworsteld”, geeft projectleider Carlijn Crooijmans aan. ,,We stimuleren graag dat meer mensen op de fiets komen. Daar worden ook allerlei voorzieningen voor getroffen in het voorlopig ontwerp voor het centrum. Dat plan heeft bureau Houtman + Sander voor ons gemaakt. Er komen volop fietsenstallingen en goede paden die samenkomen op het Torenplein. Over autoverkeer en de Schijndelseweg/Nieuwstraat hebben we veel langer nagedacht.”

Ook shared space kwam als idee voorbij

Het verkeersbureau DTV dacht mee. ,,Op de kruising bij het protestants kerkje (Schijndelseweg/Nieuwstraat) hebben we allerlei varianten laten passeren. Een eenrichtingsweg ervan maken, afsluiten, een rotonde, een punaise. Zelfs shared space (fiets, wandelaar en auto die samen de weg delen) was een optie. We hebben ze ook allemaal laten varen. Er komt wel een veilige nieuwe inrichting van de Nieuwstraat. De bushaltes blijven er, maar ook al het andere verkeer blijft het in twee richtingen.”

Volledig scherm Het stoplichtin de Nieuwstraat verdwijnt bij reconstructie. © Domien van der Meijden

Op een veel later tijdstip wordt het verkeer op grotere schaal eens onder de loep genomen in Gestel en kunnen er weer discussies ontstaan over hoe het verder moet met de Nieuwstraat. ,,Wat wel vast staat is dat we de stoplichten in de Nieuwstraat weghalen. Onderzoek toont aan dat dit een schijnveiligheid geeft. En de installatie is sowieso toe aan vervangen. Met een of twee zebrapaden valt dat beter op te lossen.”

Volledig scherm Het fietspad dat de inrit naar het parkeerterrein van onder meer Albert Heijn kruist, blijft wel liggen. © Domien van der Meijden

Het fietspad op de Schijndelseweg aan de ‘binnenzijde’ bij de parkeerplaats voor de Albert Heijn blijft ook overeind. ,,Alle fietsverkeer aan de buitenzijde van de Schijndelseweg maken, gaf toch te veel onveilige oversteekmomenten op deze drukke weg, vandaar. De Schijndelseweg krijgt wel een nieuwe groene middenberm om er veilig over te kunnen steken.”

Volledig scherm De middenberm van de Schijndelseweg moet groener worden © Domien van der Meijden

Ruim de tijd voor definitief ontwerp

De nieuwe inrichting van het Petrus Dondersplein, Schijndelseweg en Nieuwstraat wordt overigens pas uitgevoerd als al het bouwverkeer is verdwenen. De gemeenteraad mag nog haar zegje doen over het voorlopige ontwerp van de openbare ruimte in het centrum. Gestel heeft daarna nog voldoende tijd om er een definitief ontwerp van te maken.