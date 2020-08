Gestel zet koers naar meer dan duizend nieuwe woningen in 2026

Het gaat zeker niet slecht met het aantal nieuwe woningen dat gerealiseerd wordt in de gemeente Sint-Michielsgestel. Afgelopen jaar werden er 98 opgeleverd, de woningen in dorpshuis de Kei in Gemonde niet meegerekend. In Sint-Michielsgestel werden er 28 woningen gereed gemeld, in Berlicum 38 en in Den Dungen 31. Dat staat te lezen in de gemeentelijke uitvoeringsnota woningbouw 2020, die terugblikt op 2019 en vast vooruit kijkt naar 2026.