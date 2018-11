Gestel zoekt nieuwe burgemeester met ‘rechte rug’

Inwoners Haaren winnen samen 537.500 euro bij Postcode Loterij

14 november HAAREN - Inwoners van de Scheurbroeksesteeg in Haaren zijn dinsdag verrast door Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld. Op hun postcode is in de oktobertrekking de PostcodeStraatprijs gevallen. Samen wonnen zij meer dan een half miljoen euro.