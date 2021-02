Gestelaren mogen meedenken over stappen naar afscheid van aardgas

SINT-MICHIELSGESTEL - Hoe zijn gebouwen en woningen in 2050 in Sint-Michielsgestel van het aardgas af? Dat is de hamvraag die dinsdagavond 23 februari aan bod komt tijdens een online bijeenkomst die gehouden wordt door het bureau ‘Over Morgen.’ Gestel wil dit jaar een plan maken om de uitstoot van CO2 in 2050 bijna naar nul te krijgen.

In een videoboodschap op de site van de gemeente Sint-Michielsgestel doet wethouder Eric van den Dungen een oproep aan inwoners van Sint-Michielsgestel om mee te denken en veel vragen te stellen over de overgang van aardgas naar een andere energiebron.

Welke mogelijkheden?

Op termijn heeft dat allemaal gevolgen voor wat huishoudens doen met hun cv-ketel of het gaan koken op inductie, in plaats van op gas. Je moet er zelfs andere pannen voor aanschaffen om op inductie te koken. En vervang je je cv-ketel nog wel voor een nieuwe op aardgas? Wat als je geen zonnepanelen op je dak kunt hebben? Zijn er andere mogelijkheden om over te schakelen op groene energiebronnen? Er leven al tal van vragen over in Sint-Michielsgestel.

Eerste stappen

Volgens Van den Dungen is het de bedoeling om meningen te peilen van inwoners en ook vragen te laten beantwoorden door het bureau ‘Over Morgen’. ,,We willen dit jaar de eerste stappen zetten. Het Rijk heeft de wens om in 2050 helemaal van het aardgas af te zijn. Dat is een enorme klus, ook in onze gemeente. Maar straks moeten we een stappenplan maken om mee te gaan werken.”

Wat is kansrijk in welke wijk?

Van den Dungen denkt dat er eind dit jaar een wat concreter plan kan liggen. ,,Dan moet helder zijn hoe we het project ‘van het aardgas af’ het beste vorm kunnen geven. De aanpak zal per buurt of wijk kunnen verschillen. We willen de komende maanden inventariseren welke manieren kansrijk zijn in welke buurten, kernen of wijken. Want dat kan natuurlijk best verschillen per gebied.”

Samenwerken

De wethouder vindt het belangrijk om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de plannen. ,,We staan nu nog aan het begin van deze enorme klus. Maar het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedenken. En natuurlijk vanaf het eerste begin dat we samen plannen maken. We kunnen dit alleen als we met iedereen samenwerken.”