Gestelaren zetten meer afval aan de straat in 2020: corona lijkt de ‘schuldige’

Eigenlijk hadden ze in Sint-Michielsgestel aan het einde van dit jaar op 100 kilo restafval per inwoner per jaar willen zitten. En de ambitie voor over tien jaar is zelfs vijf kilo per inwoner per jaar. Maar dat wil in 2020 zeker niet lukken. Dat blijkt uit onderzoeken en de prognoses voor dit jaar. Gestelaren zetten dit jaar zelfs 6 kilo per inwoner per jaar meer aan de straat aan restafval dan vorige jaren. Liefst 136.