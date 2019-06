Gestels Gemengd Koor draait warm voor afscheid van Jan Pommer: ‘Ik heb je lief, zo lief..!’

Bloedje warm is het in de potdichte aula van het Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Het deert de ongeveer vijftig koorleden niet van het Gestels Gemengd Koor. Ze gooien de deuren en ramen open en in een zacht-koele avondwind vangen ze aan.

Ik heb je lief, zo lief....

Met zestien sopranen, 21 alten, zes tenoren en zeven bassen zingen ze ‘Ik heb je lief, zo lief.....”, een stukje tekst uit de Pastorale van Shaffy.

Vol passie vertolken ze de Pastorale van Shaffy met 'Ik heb je lief, zo lief....'

Je kan merken dat er passie en plezier in het koor zit. Aangejaagd door dirigent Wilma van der Schoot die hen muzikaal op de piano ondersteunt. Ze draaien lekker warm voor het afscheid van Jan Pommer, die zaterdag op het Meanderplein zijn afscheid als burgemeester viert.

Quote We zijn allang geen kerkkoor meer, maar zingen allerlei soorten muziek Cor van Driel, Voorzitter Gestels Gemengd Koor

Het Gestels Gemengd Koor begon, zoals voorzitter Cor van Driel en vice-voorzitter Henny Peters memoreren, in de Christofoorkerk als kerkkoor in de jaren tachtig. ,,We zijn allang geen kerkkoor meer. We zingen van alles, van klassiek tot muziek van Ed Sheeran en golden oldies uit de jaren zestig tot en met negentig”, zegt Van Driel.

Quote We hebben vdoor het jaar heen onze vaste mooie concerten Paulien Waayers, PR-vrouw Gestels Gemengd Koor

Paulien Waayers, pr-vrouw van het koor, vult aan: ,,We hebben onze vaste mooie concerten door het jaar heen. Het Voorjaarsconcert in De Huif. En dan het Kerstuur, een bijeenkomst in twee afleveringen: een in de Jacobus de Meerdere en een in de Michaëlkerk, met mooie en sfeervolle kerstmuziek. Ook voor de serviceclub Probus, en in de Sint Jan in Den Bosch in de meimaand treden we op.”

Wilma van der Schoot begeleidt het koor op piano.