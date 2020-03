Gestelse Coalitie en PvdA: ‘Stel verkoop oude raadhuis Sint-Michielsgestel uit’

De Gestelse Coalitie en PvdA willen dat het oude raadhuis niet wordt verkocht. Ze willen laten onderzoeken of die plek niet gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld uitwijkmogelijkheden voor de raad als het in de Meander te druk is met activiteiten. ,,Dat kan een simpel onderzoek zijn. Dat hoeft niet veel te kosten. Maar dan moet je de verkoop wel even uitstellen tot dat onderzoekje is uitgevoerd”, zegt Frans den Otter (Gestelse Coalitie).

Quote Het geeft geen pas. Onderweg naar raadsverga­de­ring struikel je over spullen Jack de Vlieger, PvdA Sint-Michielsgestel

Jack de Vlieger (PvdA) voegt toe: ,,Misschien denk ik wat traditioneel. De gemeenteraad is het hoogste orgaan. Dan geeft het geen pas als je naar de vergadering loopt en struikelt over attributen voor de opbouw van carnaval in de Meander. Laat staan dat een raadsvergadering gewoon niet te volgen is omdat er in de bibliotheek een muziekgezelschap repeteert.”

Niet zo snel piepen

Anja Andres (CDA) vindt dat PvdA en Gestelse Coalitie de start van de Meander geen kans geven. ,,Jullie moeten niet zo snel piepen. De Meander is nu een half jaartje aan het draaien. Dat moet de kans krijgen zich te ontwikkelen. Dan kan je elkaar wel eens in de weg zitten. Beter eerst samen oplossingen zoeken, dan meteen buiten de deur op zoek gaan.”

Eerst problemen oplossen, voordat je buiten Meander gaat zoeken

CDA-wethouder Lianne van der Aa: ,,Het is echt een verkeerd signaal als wij als gemeente met onze raadsvergadering uit de Meander stappen. Je kan beter problemen proberen op te lossen door de programmering fijn te slijpen. In de grondexploitatie van het centrumplan staat het oude raadhuis voor negen ton in de boeken. Het oude raadhuis functioneel maken kost snel een miljoen euro. Een slecht idee dus.”