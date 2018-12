Gestelse weekmarkten vallen voortaan onder stichting, in hoop op meer levendigheid

SINT-MICHIELSGESTEL - Voortaan is het niet meer de gemeente, maar de Stichting Markten Sint-Michielsgestel die de weekmarkten in Berlicum, Middelrode, Gemonde, Gestel en Den Dungen organiseert en beheert. Afgelopen vrijdagmiddag - met als decor een nat en wat troosteloos Gestels marktplein - tekenden wethouder Van der Aa en stichtingsvoorzitter Harold van den Heuvel de overdrachtsdocumenten.

Als marktmanager bij de nieuwe stichting is Marcel van den Akker in dienst getreden. In zijn functie is Van den Akker verantwoordelijk voor het innen van marktgelden, voor het verzorgen van de op- en afbouw van de kramen, en is hij het aanspreekpunt voor de gemeente. De gemeente blijft, vrijwel geheel op de achtergrond, betrokken bij de markten. ,,Dat betreft dan vooral zaken als het beschikbaar stellen van het marktterrein, aan de voorzieningen voor elektra", zegt wethouder Van der Aa. Als steuntje in de rug voor de nieuwe organisatie meldt zij dat de gemeente de komende drie jaar jaarlijks totaal vijfduizend euro beschikbaar stelt aan de vijf weekmarkten.

Potentie voor meer

Geld waarmee Harold van den Heuvel, de voorman van de stichting Markten Sint-Michielsgestel, wel mogelijkheden ziet. ,,Wij kunnen hiermee budget vrijmaken voor activiteiten", aldus Van den Heuvel. Tot die 'kansen' rekent hij ook het aantrekken van nieuwe kooplieden op de markt. Nu zijn er rond vijftig kooplieden die de gezamenlijke weekmarkten bevolken. ,,Er is potentie voor meer", vermoedt Van den Heuvel, ,,zeker als wij meer beleving naar de markt kunnen brengen."

,,Meer levendigheid lijkt nodig", zo erkent de stichtingsvoorzitter, ,,want het aantal bezoekers loopt ook hier terug. De markt is uit het systeem van veel mensen geraakt. Daarom proberen we het sociale karakter dat de markt van oudsher óók heeft, terug te brengen." De constatering dat de openingstijden van weekmarkten voor werkenden een mogelijke belemmering zijn, verleidt Van den Heuvel tot een suggestie op persoonlijke titel: ,,Zo zouden markten kunnen overwegen om van drie tot zeven open te zijn. Dat geeft ruimte voor meer publiek." Of deze optie al gauw ter tafel komt in zijn werkterrein, betwijfelt hij.