Gestelse wethouder ‘sukkelt’ vijftig dagen lang vrijwillig over de snelweg

SINT-MICHIELSGESTEL - In zijn VVD-kringen ging het er vaak en veel over. ,,Wie verzint toch dat betuttelende 100 kilometer per uur rijden als je 130 kan en mag?” De Gestelse verkeerswethouder en verkeersplanoloog Bart van de Hulsbeek uit Berlicum nam vijftig dagen de proef op de som.

Ze zullen hem zeker versleten hebben voor een ‘zondagsrijder’ zo onderweg naar Beekbergen of zelfs naar Dokkum, als ze Bart van de Hulsbeek uit Berlicum lekker plankgas voorbij sjeesden op plekken waar je 130 kilometer per uur mag rijden. Het deerde de Gestelse wethouder niet. Hij had zich verbonden aan een proef: 50 dagen lang niet harder dan 100 kilometer per uur rijden en kijken hoe deze praktijkproef bevalt.

Quote Ik wilde wel eens weten of het allemaal zoveel scheelt Bart van de Hulsbeek, Verkeerswethouder Gestel

Van de Hulsbeek: ,,Iedereen had het er over dat het Rijk vanwege het terugdringen van stikstof de maximum snelheid overdag gaat verlagen naar 100 kilometer. Ik wilde wel eens weten of die lagere snelheid in de praktijk écht zoveel uitmaakt. Ik gebruikte mijn navigatie-app Waze. Die berekent de te verwachten reistijd.”

Misschien niet fijnmazig genoeg

De wethouder verder: ,,Op stukken weg waar je harder mag dan honderd hield ik mijn rechtervoet op precies honderd. Daarbij hield ik bij wat de vertraging was, door bijvoorbeeld files, ten opzichte van de berekening. Omdat Waze op hele minuten afrondt, is mijn telling misschien niet fijnmazig genoeg. Dat nam ik op de koop toe. Vertragingen op 80-kilometerwegen en binnen de kom telde ik niet mee.”

In Randstad verlies je nauwelijks tijd

Zo legde Van de Hulsbeek in vijftig dagen tijd 125 ritten af. In totaal reed hij daarbij 3800 kilometer. ,,Als ik een rit van 100 kilometer maak, dan verlies ik gemiddeld een minuut of drie. Na 3800 kilometer had ik er 113 minuten verliestijd op zitten. Per kilometer driekwart seconde. Dat valt dus heel erg mee. Ik denk dat als je een spitsrijder bent, en dan vooral in de Randstad, waar nogal wat verstoringen zijn, dat je er niet eens zoveel tijd op verliest.”

Het kost zelfbeheersing onderweg

Op lange ritten viel het soms niet mee, vertelt de verkeerswethouder. ,,Bij een rit naar Rinsumageest van 240 kilometer door de polder, moet je je zelfbeheersing wel bewaren. Je sukkelt er door de lege polders. Soms is langzamer rijden ook een groot voordeel. Op de terugweg via Den Bosch van een van de ritten stond een file gemeld. Toen wij er aan kwamen, was die al opgelost. Dat scheelde weer tijd in mijn voordeel.”

Sulletje op de snelweg

Sommigen verslijten je snel voor het ‘sulletje van de snelweg.’ Maar dat deert Van de Hulsbeek niet. ,,Ik heb nu de proef op de som genomen. Een praktijkproef, geen wetenschappelijke methode. Straks moeten we allemaal honderd rijden overdag. Ik rij op jaarbasis rond de 27.500 kilometer. Dat kost me een paar minuten per dag extra. Dat overleef ik wel.”