Gestolen dure Aston Martin nog niet terug bij Classic Park in Boxtel, bewijs voor Spaanse politie tegen oplichter

Een 34-jarige oplichter wilde half januari een testritje maken met een dure Aston Martin DB9 van Classic Park in Boxtel. Maar hij maakte zich spoorslags uit de voeten naar Spanje, nadat hij een gestolen BMW als onderpand had achtergelaten bij het Boxtelse bedrijf. In het noordwesten van Spanje eindigde de ‘testrit’, na een wilde achtervolging, tegen een politieauto.

De politie wachtte de man op bij zijn Spaanse woning. De 34-jarige dief en oplichter, met de Belgische en Spaanse nationaliteit, heeft een hele batterij criminele feiten op zijn kerfstok. Zo werd hij in augustus vorig jaar al een keer opgepakt nadat hij in Nederland een ‘proefrit’ had gemaakt met een Mercedes en ook naar Spanje was gereden.

Afwachten

Mede-directeur Sander van Dijke van Classic Park in Boxtel wacht nog lijdzaam af tot de Spaanse politie de zaak tegen de verdachte afgerond heeft. De Aston Martin dient namelijk als bewijsmateriaal. Van Dijke weet nog niet hoe de auto, van bouwjaar 2005, uit de achtervolging met de Guardia Civil is gekomen. ,,We hebben foto's gezien van de auto, maar slechts van drie kanten. Het lijkt mee te vallen, maar het kan de vierde kant zijn die het zwaarst beschadigd is.”

Hij prijst de medewerking van de Nederlandse politie. ,,We hebben er op basis van wat wij via hen gehoord hebben vertrouwen in dat de auto terug komt.” De verzekering lijkt vooralsnog niet van plan het herstel van het voertuig te vergoeden, aldus Van Dijke. ,,Maar die discussie loopt nog.”

De BMW die de oplichter als onderpand had achtergelaten in Boxtel bleek gestolen en is door de politie in beslag genomen.

Bekende van politie

De dader van deze diefstal is een bekende van de politie, ook in Spanje. De man maakte er een gewoonte van om naar hotels en restaurants te gaan, zich daar goed in de watten te laten leggen en er dan zonder te betalen vandoor te gaan. In augustus vorig jaar haalde hij bij een garage elders in Nederland dezelfde truc uit als bij Classic Park in Boxtel. Hij werd toen opgepakt door de Spaanse politie. Die had hem achter het stuur zien zitten en kende zijn reputatie. Hij werd beschuldigd van diefstal en fraude, maar kwam vrij op borg.

De Spaanse politie wilde de man zondagmiddag 19 januari bij hem thuis in Sanxenxo inrekenen, voor de diefstal van de Aston Martin en een waslijst aan misdrijven in de regio. Maar de verdachte ging er vandoor in de DB9. Er volgde een achtervolging waarbij hoge snelheden gehaald werden. Uiteindelijk knalde de man tegen een politiewagen.