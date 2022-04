Gevecht rond megastal bij Kampina gaat door

BOXTEL/OIRSCHOT - De provincie verzaakt om actief in te grijpen tegen de komst van een megastal voor 19.000 varkens bij natuurgebied Kampina. Dit ondanks uitspraken van de rechtbank in Den Bosch én de Raad van State over de noodzaak om verslechtering van de natuur in de Kampina te voorkomen. Dus klimmen natuurorganisaties opnieuw in de pen.

Natuurorganisaties als de Brabantse Milieufederatie (BMF) en Natuurmonumenten, maar ook omwonenden strijden al vele jaren tegen de komst van een megastal van een Boxtelse varkenshouder aan de Logtsebaan in Oirschot. Zo werden er al 23.000 handtekeningen gezet onder een petitie om de nieuwe stal tegen te houden.

Te gek voor woorden

Gebiedsmanager van Natuurmonumenten Toon Loonen vindt het te gek voor woorden. ,,Het is om wanhopig van te worden. We krijgen keer op keer gelijk bij de rechter, maar er verandert niets. Dit is het zoveelste provinciebestuur dat zegt dat ze de megastal bij de Kampina niet wil, maar niet de daad bij het woord voegt. Dit dwingt ons helaas om weer in de pen te klimmen en wéér bezwaar te maken.”

Nul varkens

Toine Cooijmans van Natuurmonumenten voegt toe: ,,We staan voor een enorme opgave om stikstof terug te dringen in de natuur. Nu zijn er bij de Kampina nul varkens. Het is goedkoper om een oude, bestaande vergunning van de Boxtelse varkenshouder te schrappen, dan straks alles weg te halen als het er eenmaal is.”

Natuur verslechtert

De provincie is verantwoordelijk voor een goede ‘staat van instandhouding’ van het beschermde Natura 2000-gebied. Volgens Europese en Nederlandse wetgeving is verslechtering van de natuur niet toegestaan. Bij gelijkblijvende stikstofneerslag verslechtert de natuur al, dus zal alles op alles moeten worden gezet om nieuwe bronnen van uitstoot tegen te gaan.

Volgens het rijksbeleid moet de stikstofdepositie in 2030 met 50 procent verminderd zijn. De provincie zegt dat ze zich inzet voor het bereiken van de rijksdoelen, maar de natuurorganisaties constateren dat alle voorgenomen maatregelen tot nu toe slechts een reductie van 5 procent gaan opleveren. Er is dus een gigantisch gat te overbruggen.

Vergunning schrappen

Femke Dingemans, directeur van de BMF: ,,Intrekken van niet gebruikte vergunningen (latente ruimte) is een noodzakelijke eerste stap.” Cooijmans van Natuurmonumenten vult aan: ,,De Boxtelse varkensboer heeft al jaren zijn vergunning op zak maar nog niet gebruikt. Intussen weten we dat we stikstof enorm moeten terugdringen. Het is de goedkoopste manier om niet gebruikte vergunningen nu aan te pakken. Anders kunnen we zo dicht bij Natura 2000-gebieden als de Kampina de stikstofuitstoot nooit laten afnemen.”

Boodschap minister

Volgens Cooijmans is er nog hoop. Want minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) komt deze vrijdag met belangrijke boodschappen over de aanpak van stikstof. ,,Dan kan het toch niet zo zijn dat je bestaande boeren uitkoopt en daarnaast nog steeds nieuwe bedrijven laat ontstaan die weer extra stikstof in de nabijgelegen natuur veroorzaken.”



