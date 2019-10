Gevelplaat van de oude ‘Klumpkesschool’ van de Mijlstraat in Boxtel veilig bij MUBO

,,Dit dorp, ik weet nog hoe het was. De boerenkinderen in de klas, de kar die ratelt op de keien.” Het is een tekst van Wim Sonneveld uit het lied Het Dorp. Dat lied had zomaar over Boxtel kunnen gaan. Want Boxtelaar Riny van Pinxteren, die in de jaren vijftig op Tongeren in het buitengebied van Boxtel woonde, heeft het nog levendig in zijn herinnering: die boerenklas. Hij ging naar de ‘Boerenschool’ of ‘Klumpesschool’, zoals de Aloysiusschool werd genoemd aan de Mijlstraat in Boxtel.