Geweer bevrijder Boxtel is zoek: eigenaar boos

Nog weken leien leggen op Lambertus­kerk in Haaren

5 september HAAREN - Zo'n twee maanden zijn de Helmondse leidekkers Marcel Sanders (35) en John de Vries (40) bezig met het vernieuwen van enkele daken van de Sint-Lambertuskerk in Haaren. Een stevige klus, want veel rechttoe-rechtaan-werk is er niet aan het godshuis dat uit 1914 stamt. ,,We hebben veel knipwerk", zegt Sanders van leidekkersbedrijf Van de Kimmenade uit Helmond.