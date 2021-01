Geweldig die oude foto's op Facebook, hoe ouder hoe liever

,,Vanaf deze boom voor ons huis werd een kabel naar de toren gespannen. Daar ging een motor over met daaronder een schommel met een acrobaat erop. En néé, geen vangnet!” Met dit berichtje reageert topfan Tonny van den Bosch op een foto uit 1934 van een huis op het Petrus Dondersplein, op de Facebookpagina Gestel Oud en Nieuw.

Quote Er komen weinig reacties op foto’s van voor 1960 Jef van Veldhoven, heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar

Jef van Veldhoven van de heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar is blij met die Facebookpagina. ,,Mooi initiatief. Vroeger zette ik er weleens foto’s op toen wij zelf nog geen Facebookpagina hadden. Nu is er veel minder contact.” Komen er veel reacties op de foto’s? ,,Weinig op foto’s van voor 1960. De mensen die daar nog iets van weten, zitten vaak niet op Facebook, omdat ze daar angst voor hebben.”

In Boxtel is juist veel contact tussen de Facebookpagina Je Bent Boxtelaar als en Heemkunde Boxtel. ,,Als ik informatie over een foto wil en ik zet het op onze eigen pagina, dan zien 200 tot 300 mensen het”, vertelt Christ van Eekelen van Heemkunde Boxtel. ,,En op Je bent Boxtelaar als 2000 tot 3000 mensen.”

Foto's overleden vader

Het mes snijdt aan twee kanten, want oprichter/beheerder van de Facebookpagina, Ilse Janssen, is óók blij met het contact. ,,Heemkunde Boxtel brengt veel leven op onze pagina.” Janssen woont inmiddels in Meijel, maar blijft betrokken bij Boxtel. ,,Het is leuk én belangrijk. Een paar jaar geleden was er een meisje dat foto’s zocht over haar overleden vader. En die kreeg ze, met mooie verhalen erbij. Het verbindt mensen, over de hele wereld. Onder de 5800 volgers zijn mensen uit Australië, Canada, VS, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, Spanje, Duitsland en Turkije. Ze vinden die oude foto’s geweldig.”

Oude meuk bekijken

Hens van Schie van Heemkundekring Schijndel heeft een praktische benadering. ,,Ik heb geen contact met beheerder Leo van Schijndel van Facebookpagina Als Schijndelaar geboren, maar ik ben blij met zijn initiatief. Van de honderd mensen zijn er misschien vijf die oude meuk bekijken – haha, zo noem ik oude foto’s. Super als Leo kan aanwakkeren dat dat zeven mensen worden. Maakt niet uit of hij of ik dat doe.”

Van Schie heeft wél contact met Bart van Rooij van de Facebookpagina Wijbosch in Beeld. ,,We vragen weleens wat aan de heemkundevereniging”, vertelt Van Rooij. Mensen op oude foto’s zijn favoriet bij de volgers. ,,Eigenlijk moeten we informatie vragen over recentere foto’s, dan heb je dáár in elk geval antwoord op. Maar we willen vooral info over de oudste foto’s, en de mensen die dat weten, leven vaak niet meer. Die fout maken we allemaal.”