Gezocht: jonge singer-songwriters en bands die podium willen veroveren bij Boxrock

BOXTEL - Het muziekfestival Boxrock gaat bij de derde editie meer op zoek naar beginnende bands en singer-songwriters in Boxtel. Zij mogen in drie kroegen optreden.

Het muziekfestival Boxrock voegt dit jaar nieuwe elementen toe aan het Boxtelse evenement dat 13 april wordt gehouden op twee podia in B-Town.

Jong talent kan zich profileren bij Boxrock

Hans Denteneer, Viktor van Dooren en Patrick Hoppenbrouwers van Boxrock willen dat meer jong talent een kans krijgt om zich te presenteren en te profileren in Boxtel.

,,Daarom voegen we dit jaar een wedstrijd toe voor jong talent. Hetzij beginnende bands, hetzij singer-songwriters die een keer een podium willen opzoeken”, zegt Hans Denteneer.

Aan belangstelling is volgens Viktor van Dooren geen gebrek. ,,Elk jaar krijgen we veel aanvragen. Maar die komen uit het hele land. En juist lokaal talent, daar willen we dit jaar meer van zien.”

Dat is de reden dat er op 20 januari bij Café D’n Boer, 3 februari bij Eetcafé De Kerk en 17 februari in Dok 12 Boxrock-wedstrijden worden gehouden voor aanstormend talent.

Mooie mix van bestaande bands en nieuwe

,We kiezen uiteindelijk een serie van mooiste acts uit en die mogen optreden op 13 april in B-Town, naast een aantal bands die al wat langer spelen en hun sporen verdiend hebben in de muziekwereld. Dan krijgen we een mooie mix van gevestigde bands en nieuw talent”, zo vinden Van Dooren en Denteneer.

De nieuwe weg die Boxrock inslaat lijkt een beetje op wat Bockepruik vroeger in Boxtel deed met de bandpresentaties. Tijdens het Boxrockfestival in B-Towm treden onder meer Dents & Friends op en The Nailbiters. Die laatste band heeft eerder bij Boxrock opgetreden en breekt al goed door in het muziekcircuit.

