Gezocht: locaties voor berging van 36 miljoen kuub regenwater

Wonen in een huis dat al bijna 700 jaar meegaat: 'Wij zijn slechts passanten'

ESCH – De familie Van de Ven woont sinds twee jaar in het monumentale Oude Mannengasthuis in Esch, dat met respect is aangepast aan de moderne tijd. ,,We voelen ons hier bijna te gast, als een van de vele bewoners door de eeuwen heen.”

