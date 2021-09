Gezocht: parketleggers (m/v), want er is een schreeuwend tekort aan vakmensen

Wat er zo mooi is aan het leggen van parketvloeren? Sander Verbruggen (30) uit Oirschot, parketteur bij De Paal in Schijndel, hoeft er geen moment over na te denken. ,,Het is een supervak. Je bent altijd met hout bezig. En de reactie van mensen als je iets moois gemaakt hebt, is ook geweldig. Het geeft heel veel voldoening.”