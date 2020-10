GGD: geen nieuwe besmettingen bij vleesgigant Vion

Coronabesmettingen in slachterijen waren tijdens de eerste golf een heet hangijzer . In binnen- en buitenland moesten slachthuizen zelfs op slot, nadat flinke aantallen medewerkers besmet bleken. Vion in Boxtel, de grootste slachterij van het land, mocht ondanks stevige besmettingspercentages wél openblijven van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Daarover ontstond commotie.

Poortcontroles

Desinfecterende luchtbehandeling

Hoe het komt dat juist in slachthuizen eerder nog zoveel medewerkers besmet bleken, is nog onduidelijk. Bij Vion hadden voornamelijk mensen die in de gekoelde ruimtes werken aanvankelijk corona. Dat zou erop kunnen wijzen dat de recirculatie van lucht een rol speelde. Vion voerde maatregelen in, zoals een regelmatige desinfecterende luchtbehandeling en laat onderzoeken doen. Over de uitkomsten van die onderzoeken doet Vion noch de GGD vooralsnog mededelingen.