Gijzelaars bij elkaar in ‘Het gezicht van Gestel’

Plan voor overkap­ping bij Vion moet soelaas bieden: varkens even niet welkom wegens hitte en storing

6:01 BOXTEL - Vion is met de gemeente Boxtel in overleg over het deels overkappen van het terrein om ook tijdens extreem warme dagen meer vrachtwagens en varkens op het terrein toe te kunnen laten zonder dat de dieren oververhit raken. Dat zou ook bij hitte voor minder vrachtwagens op de weg moeten zorgen. Vanwege het actief worden van het hitteprotocol en een storing bij Vion Food Group stonden dinsdag en woensdag her en der verspreid rondom Boxtel vrachtwagens vol varkens geparkeerd. Sommige vrachtwagens reden rondjes om Boxtel.