Giraffenkop langs A2 kondigt komst van langnekken aan

Toeristen weten Boxtel te vinden, dorp richt zich vooral op ‘welgestel­de dertigers’

21 juni BOXTEL - 'Avontuurlijk paars'. De doelgroep die meer in Boxtel zou moeten flaneren. De nota toerisme, twee jaar geleden vastgesteld, was het instrument dat deze 'welgestelde dertigers' met passende activiteiten naar Boxtel moest lokken. Of dat gelukt is? De gemeente is in ieder geval positief.