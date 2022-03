Glitterjurk en panterprint verplicht bij Party FOUT!: vijf uittips voor stille genieters en drukke doeners

Fout, fouter, foutst

De feest- en festivalkalender 2022 barst uit zijn voegen en vanaf deze maand gaat het los. Manege de Molenheide verandert zaterdag in een XXL-walhalla van fout bij Qmusic the Party FOUT! Onder anderen Dansado & De Feestmeester, The PartyFrieX, Rene le Blanc, Jan Biggelen en Qmusic dj’s maken hun opwachting. Glitterjurk en panterprint verplicht. 18+.

12 maart foutevents.nl/schijndel

Onderzoeksjournalist en historica Anne-Lot Hoek geeft bij Gianotten Mutsaers in Tilburg een lezing naar aanleiding van haar boek 'De strijd om Bali'.

Een vernieuwend beeld van Bali

Aan de hand van ruim 120 interviews op Bali en in Nederland, uitvoerig archiefonderzoek, brieven en memoires, schetst onderzoeksjournalist en historica Anne-Lot Hoek in haar boek De strijd om Bali een gelaagd en vernieuwend beeld van een wrede onafhankelijkheidsstrijd. Bij Boekhandel Gianotten Mutsaers in Tilburg komt ze er zondag meer over vertellen. Aanvang 15.00 uur. Reserveren is gewenst.

13 maart gianottenmutsaers.nl

De bestseller 'Bonita Avenue' van schrijver Peter Buwalda gaat het theater in.

Gratis inleiding bij Bonita Avenue

In de familie Sigerius lijkt alles fantastisch, alleen er wordt niet genoeg gepraat. Na de vuurwerkramp in Enschede gaat het gezin diep de afgrond in. Van dit verhaal, uit de bestseller Bonita Avenue van Peter Buwalda, is nu een theatervoorstelling gemaakt. Marijn Klaver, één van de acteurs, geeft vooraf een gratis inleiding.

19 maart Markantuden.nl (27-3 Den Bosch, 15-4 Tilburg)

Introdans is op 17 maart zowel in Waalwijk als in Tilburg met twee verschillende voorstellingen.

Introdans en Introdans

Het Arnhemse gezelschap Introdans bestaat 50 jaar. In de jubileumvoorstelling Goud & Nieuw, met live-muziek en gouden balletten als De Dood en het Meisje en Boléro, wordt in Waalwijk afscheid genomen van publiekslievelingen en ruimte gemaakt voor nieuwe creaties. In Tilburg biedt de voorstelling Confetti een kleurrijk palet aan dans van hiphop tot klassiek.

17 maart deleest.nl én schouwburgconcertzaaltilburg

Drummer Han Bennink, internationaal boegbeeld van de Nederlandse jazz, wordt 80 jaar.

Bejaard, maar zo fief als een kleuter

Een geniale eigenheimer in de jazz en kunsten, groot liefhebber van het onverwachte en internationaal boegbeeld van de Nederlandse jazz Han Bennink wordt 80. In Willem Twee Muziek en beeldende kunst in Den Bosch treedt de drummer op, samen met het Simon Toldam Trio, met daarin onder anderen zijn favoriete pianist Simon Toldam uit Denemarken.

11 maart willem-twee.nl