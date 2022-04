Goedkoop woningen bouwen? Dat lukt echt niet meer in Sint-Michielsgestel

Het lijkt voor Sint-Michielsgestel kiezen uit twee kwaden. Of de prijs van nieuwbouwwoningen voor de startersmarkt gaat flink omhoog, of er wordt niet meer gebouwd. Ook al geen beste keuze is een derde optie: een huis casco laten opleveren waar de koper nog voor zeker een halve ton of meer aan moet vertimmeren met een nieuwe keuken, badkamer of andere voorzieningen.