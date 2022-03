Goedlachse huisarts en dorpsdokter Rob Jansen (74) overleden

Basis­school Wijbosch wil plek in nieuw bouwpro­ject De Wij-Hoven

WIJBOSCH - Basisschool De Regenboog in Wijbosch wil graag een plek krijgen in De Wij-Hoven, de nieuwe naam voor het bijzondere nieuwbouwproject in dit dorp. ,,Alle mogelijkheden worden nu onderzocht", zegt adjunct-directeur Rob Zwijgers-Kooi. ,,Het gaat om nieuwbouw, maar het kan ook nog dat de school ergens anders in het dorp komt.”

