Goijaarts is opnieuw nummer 1 bij CDA Meierijstad, Van der Pas sluit de rij

,,Ik kreeg op mijn 28ste de kans om in Heeswijk-Dinther in de gemeenteraad te komen", reageert Van der Pas. ,,Die kans wil ik jonge CDA-kandidaten in Meierijstad ook geven. Maar ik heb nog wel de passie om nog een periode wethouder te zijn. Maar het woord is straks eerst aan de kiezer en vervolgens aan het CDA.”

Nu negen zetels

Veghelaar Goijaarts (62) was ook bij de laatste verkiezingen in november 2016 lijsttrekker namens het CDA. Ook destijds werd hij unaniem gekozen door de leden. Het CDA werd bij de eerste verkiezingen van fusiegemeente Meierijstad de tweede partij met negen zetels. Inmiddels is het CDA de grootste partij in de raad, want Team Meierijstad (elf zetels destijds) viel na veel onenigheden uiteen in twee partijen: HIER en Lokaal Meierijstad.

Wethouder in Heeswijk

Coby van der Pas werd op haar 30ste al wethouder in Heeswijk-Dinther, dat later opging in Bernheze. In totaal was ze zeven jaar wethouder. Na een lange tussenpauze, waarin ze onder meer studeerde aan de universiteit in Tilburg, kwam ze - inmiddels verhuisd naar Sint-Oedenrode - in 2014 in de gemeenteraad van die plaats. En bij de start van Meierijstad in 2017 werd ze opnieuw wethouder.