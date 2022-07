Gouden Cirkel-award voor SNEW Boxtel

SNEW werkt met onder meer afgeschreven ICT-apparaten. Het Boxtelse bedrijf is gespecialiseerd in hergebruik van elektronica. Volgens Van Engelen is afgedankte ICT en telecomapparatuur allesbehalve afval. ,,Na een opknapbeurt is het vaak nog bruikbaar. En zo niet, dan zitten er altijd talrijke onderdelen in en grondstoffen om weer andere apparaten nieuw leven mee in te blazen.”