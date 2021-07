Gouden Oehoe voor Gestelse scoutingvoorzitter Matthijs de Laat

Forse steun voor gemeen­schaps­hui­zen in Gestel

7 juli SINT-MICHIELSGESTEL - De gemeenschapshuizen in Sint-Michielsgestel, zoals de Moerkoal, Litserborg, Meander en Durpsherd, krijgen een stevige financiële bijdrage vanuit de gemeente. Ook het Beleuxtheater bij de Durpsherd krijgt een duit uit het zakje. In feite is het Rijksgeld dat via steunpakketten wordt doorgesluisd naar gemeenschapshuizen. Het geld is vooral bedoeld om de personeelskosten te kunnen betalen.