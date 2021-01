Graafmachinist lichtgewond na botsing met bestelbus op industrieterrein Boxtel

Omwonenden bouwplan betichten gemeente Boxtel van willekeur

2 januari BOXTEL - Het is in strijd met de wet. Om precies te zijn met het ‘verbod op willekeur’ dat is opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht. En dus moet de gemeenteraad van Boxtel een streep zetten door het plan om een complex met 22 duurzame appartementen op het voormalig milieucentrum De Kleine Aarde te laten bouwen zonder regels van welstand.