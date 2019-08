Graffiti-festijn Tunnel Vision in Boxtel speelt dit jaar in op het milieu

Net als vorig jaar is er weer een thema, nu Jungle versus Concrete Jungle. Dat is bijzonder, want andere graffiti-jams hebben nooit thema’s. ,,Dit jaar spelen we in op het milieu”, zegt medeorganisator Jan Pennings (29). ,,In discussies zijn er altijd contrasten. De Concrete Jungle op de ene side gaat over beton. En over auto’s die over deze locatie heen razen. De Jungle op de andere side over de natuur die je hier overal om je heen ziet. Ik kan me voorstellen dat er graffitikunstenaars zijn die bijvoorbeeld het thema milieuvervuiling gebruiken. Binnen het thema kunnen de kunstenaars alle kanten op. Hiermee willen we ze uit hun comfortzone halen.”