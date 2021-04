Grafsteen blijkt 460 jaar oude steen van kerkmeester Petruskerk Boxtel

Avondklok in Meierij­stad: 211 boetes in drie maanden tijd

16 april VEGHEL/SCHIJNDEL - De avondklok heeft in de gemeente Meierijstad geleid tot 211 bekeuringen in drie maanden tijd. ,,Op een gemeente van meer dan 81.000 inwoners is dat niet veel", stelt burgemeester Kees van Rooij in een brief over de coronacrisis aan de gemeenteraad.