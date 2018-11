Grap uit ergernis in Boxtelse Rechterstraat

Esch aan de slag met dorpsvisie

14:58 ESCH - Om Esch in de toekomst ook goed leefbaar te houden, gaat men in de plaats een dorpsvisie ontwikkelen. Gisteravond was de eerste erg goedbezochte informatie- en discussieavond in Dorpshuis De Es, georganiseerd door PEP (Platform Esch Perspectief).